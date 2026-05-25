"Cada dez drones disparados contra Israel devem representar dez prédios derrubados em Beirute": governo pede a Netanyahu que volte ao ataque

Jornalista freelancer, cobre o conflito entre Israel e o Hamas para a CNN Portugal a partir do Médio Oriente

Há 1h e 6min

Cresce a pressão sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para retomar os ataques contra o Líbano. Quem tem incentivado em força o reinício das hostilidades é o próprio governo, como relata o correspondente da CNN Portugal em Israel, Henry Galsky.