Buscas sobre Elevador da Glória. "Procurou-se um efeito surpresa na recolha de documentação que possa estar guardada em casa"
Jornalista,editor de Sociedade
Há 1h e 9min
Henrique Machado, editor de Sociedade da CNN Portugal, explica as buscas que estão a ser realizadas pela Polícia Judiciária relacionadas com a tragédia no Elevador da Glória, sendo uma “operação de recolha de indícios de provas”. O descarrilamento, em setembro de 2025, levou à morte de 16 pessoas. Em causa estão crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança. Os visados são responsáveis da Carris e da empresa MAIN, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.