"Brilho de uma viúva expectante": a piada de Jimmy Kimmel que motivou Donald Trump a pedir o despedimento do humorista

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No dia (23 de abril o apresentador de talk shows Jimmy Kimmel disse que Melania Trump "tinha um brilho de viúva expectante", num segmento de paródia antes do tiroteio ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca no fim de semana.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou já esta segunda-feira que Kimmel deveria ser imediatamente demitido pela ABC e pela empresa-mãe Walt Disney, juntando-se à sua mulher, Melania Trump, nas críticas ao apresentador pela piada feita num monólogo antes do tiroteio.

Também esta segunda-feira, Melania Trump classificou os comentários de Kimmel como "corrosivos" e um sintoma do que descreveu como uma doença política nos Estados Unidos.