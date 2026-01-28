Borrifada com líquido desconhecido: o momento em que uma congressista muçulmana é atacada em Minneapolis

Há 23 min

Um homem aproximou-se da congressista Ilhan Omar durante um evento que estava a decorrer em Minneapolis esta terça-feira. A representante eleita pelo Partido Democrata foi borrifada com um líquido não identificado, com o homem a ser prontamente interpelado pela segurança.

Ilhan Omar, de origem somali e de religião muçulmana, não ficou ferida e ainda não foi confirmada a substância que lhe atiraram.

