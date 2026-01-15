Borges: «Nuno Santos vai voltar rapidamente e nós precisamos dele»

Há 54 min

Sporting

Rui Borges: «Para sermos campeões, temos de fazer melhor»

Há 25 min

«Nuno Santos? Disse-me que para Bilbau já podia contar com ele»

Há 34 min

Rui Borges: «Morita e Matheus Reis não vão sair neste mercado»

Há 40 min
00:53

Rui Borges: «Diomande veio aleijado da seleção, está fora do jogo»

Há 50 min
01:36

Borges: «Empréstimo de Rodrigo Ribeiro? Acedemos a uma vontade dele»

Há 52 min
01:36

