Bidões de químicos para fazer droga encontrados pela PJ no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves

Ontem às 12:16

O Ministério Público está a analisar os factos que deram origem a um inquérito investigado pela Polícia Judiciária e que envolve Luís Neves e o empreiteiro João dos Santos Carvalho, amigo pessoal do ministro da Administração Interna. Como a investigação da CNN Portugal, TVI e Nascer do Sol noticiaram em primeira mão, em causa está um atrelado apreendido numa operação de tráfico de droga que acabou nas instalações da Construbarcelos, empresa pertencente ao empresário.