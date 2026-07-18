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Bidões de químicos para fazer droga encontrados pela PJ no armazém do empreiteiro amigo do ministro Luís Neves
Cátia Esteves
Jornalista TVI/CNN Portugal
Ontem às 12:16

O Ministério Público está a analisar os factos que deram origem a um inquérito investigado pela Polícia Judiciária e que envolve Luís Neves e o empreiteiro João dos Santos Carvalho, amigo pessoal do ministro da Administração Interna. Como a investigação da CNN Portugal, TVI e Nascer do Sol noticiaram em primeira mão, em causa está um atrelado apreendido numa operação de tráfico de droga que acabou nas instalações da Construbarcelos, empresa pertencente ao empresário.

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