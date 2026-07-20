Best Of | CNN Portugal Summit | Resiliência da Saúde Perante Emergências Complexas

Há 1h e 44min

A CNN Portugal Summit "Resiliência da Saúde perante Emergências Complexas", organizada em conjunto com a Egas Moniz School of Health & Science, reuniu líderes institucionais, decisores políticos, profissionais de saúde, investigadores, especialistas em proteção civil, tecnologia e gestão de risco para promover uma reflexão estratégica sobre os desafios que moldam o futuro da saúde e da resposta a emergências.