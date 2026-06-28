Bebé de nove meses e mãe resgatados com vida dos escombros na Venezuela

Há 34 min

No meio da destruição provocada pelos sismos na Venezuela, continuam a surgir histórias de esperança. Um bebé de nove meses e a mãe foram retirados com vida dos escombros de um edifício, tendo sofrido apenas ferimentos ligeiros.

As imagens do salvamento foram divulgadas na rede social X pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos e mostram uma equipa norte-americana a realizar a operação de busca e resgate, num dos momentos mais emocionantes desde a tragédia de quarta-feira.