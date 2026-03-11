"Basta a perspetiva de haver uma mina no Estreito de Ormuz para o trânsito de navios ter de parar"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 1min

O tenente-general Marco Serronha afirma que a minagem do Estreito de Ormuz por parte do Irão tem como objetivo a “dissuasão da passagem de navios” naquela que é uma das maiores artérias de transporte marítimo global do mundo.