Bab el-Mandeb é uma versão 2.0 do Estreito de Ormuz? "Juntos têm um efeito devastador"
Comentador da CNN Portugal
Há 48 min
Análise de Manuel Serrano, comentador da CNN Portugal, aos últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente, avaliando como Israel se posiciona à escalada entre EUA e Irão. O analista aborda também a ameaça feita pelo houthis no Estreito de Bab el-Mandeb, que poderá dificultar ainda mais a circulação do petróleo. Neste espaço, Manuel Serrano debruça-se sobre o novo pacote de sanções europeias à Rússia.