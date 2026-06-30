B+ Summit | "Se queremos descarbonizar depressa, os biocombustíveis têm de estar na equação"
Há 1h e 30min
Na B+ Summit 2026, Harmen Dekker (EBA) e Dáša Mamrillová (EWABA) defendem um papel central dos biocombustíveis na descarbonização europeia. Entre críticas à falta de neutralidade tecnológica das políticas e alertas para restrições legislativas, os especialistas sublinham o potencial de investimento e a necessidade de regras mais consistentes para acelerar a transição energética, numa conversa moderada pelo diretor-executivo da CNN Portugal, Pedro Santos Guerreiro.