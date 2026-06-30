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B+ Summit | "Não há uma solução óbvia": Simone Burgin alerta para desafios da RED III

Há 1h e 36min

Na B+ Summit 2026, Simone Burgin, editora de European Biofuels na Argus Media, analisa a transposição da diretiva RED III e o impacto crescente no setor energético. Com metas mais ambiciosas da União Europeia até 2030, aumenta a procura por biocombustíveis, mas também a pressão sobre matérias-primas e os preços, como no caso do HVO. Portugal continua entre os países que ainda não concluíram a adaptação à nova legislação.

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