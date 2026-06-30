B+ Summit | Ministra do Ambiente: "Temos de acelerar: eletrificar e apostar na bioenergia"

Há 1h e 3min

Na B+ Summit 2026, em conversa com o diretor‑executivo da CNN Portugal, a ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu a urgência de reforçar a eletrificação e investir em soluções como o biometano e os biocombustíveis. A governante destacou ainda a vantagem competitiva de Portugal com energia mais barata e a necessidade de garantir soberania energética e envolvimento das populações nos grandes projetos.