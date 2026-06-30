B+ Summit | CEO Portway: "Reduzimos 20% das emissões - e com custos mais baixos que o diesel"

Há 1h e 18min

Na B+ Summit 2026, Chloé Lapeyre, CEO da Portway, destaca o impacto dos biocombustíveis nas operações aeroportuárias, com uma redução de 20% da pegada carbónica no Porto. Já Hugo Pereira, da Mota-Engil Ambiente e Energia, aponta o biometano como uma oportunidade estratégica para valorizar resíduos, alertando para a necessidade de acelerar licenciamentos e reforçar o apoio ao investimento no setor.