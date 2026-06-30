B+ Summit | CEO da Prio: "Não peço que os governos me ajudem com dinheiro, peço que me ajudem com regulação"

Há 59 min

Na B+ Summit 2026, Pedro Patrocínio (Galp) e Javier de Argumosa (Prio) defenderam que Portugal tem condições para liderar na bioenergia avançada, mas alertaram para a necessidade de um enquadramento regulatório estável. Os responsáveis destacaram a importância da previsibilidade para atrair investimento privado e o papel crucial da bioenergia na descarbonização dos transportes, incluindo o setor marítimo.