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B+ Summit | CEO da Prio: "Não peço que os governos me ajudem com dinheiro, peço que me ajudem com regulação"

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Na B+ Summit 2026, Pedro Patrocínio (Galp) e Javier de Argumosa (Prio) defenderam que Portugal tem condições para liderar na bioenergia avançada, mas alertaram para a necessidade de um enquadramento regulatório estável. Os responsáveis destacaram a importância da previsibilidade para atrair investimento privado e o papel crucial da bioenergia na descarbonização dos transportes, incluindo o setor marítimo.

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