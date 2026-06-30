B+ Summit | "A transição energética faz-se também com moléculas renováveis"

Há 1h e 16min

Na B+ Summit 2026, o secretário de Estado da Energia, Jean Barroca, defende uma abordagem integrada à descarbonização, onde eletricidade, bioenergia e inovação digital se complementam. Destacando o papel do biometano, dos combustíveis avançados e da biomassa, o governante sublinha a importância da previsibilidade regulatória, da neutralidade tecnológica e da valorização dos recursos nacionais para reforçar a soberania energética e atrair investimento.