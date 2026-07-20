Autocarros no meio da multidão: a festa de Espanha na receção aos campeões do mundo

Há 59 min

Os campeões do mundo iniciaram o desfile da vitória pela capital recebidos por milhares de adeptos entusiasmados que enchiam as ruas.

Os jogadores viajaram num autocarro aberto, festejando com os adeptos enquanto o troféu do Campeonato do Mundo era passado de um colega de equipa para outro. Os adeptos agitavam bandeiras, cantavam e seguiam a equipa ao longo do percurso do desfile.

As celebrações percorreram o centro de Madrid sob escolta policial, com grandes multidões a reunirem-se para ver os recém-coroados campeões.

O desfile culminará na emblemática fonte Cibeles, onde dezenas de milhares de adeptos já aguardavam a chegada da equipa. A fonte, local tradicional das principais celebrações desportivas na capital espanhola, tornou-se o ponto central de uma festa em todo o país, enquanto os adeptos se preparavam para receber os campeões do mundo.

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