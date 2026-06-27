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Ataques entre EUA e Irão podem fragilizar o memorando? "Anular não, mas fragilizar bastante"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 1h e 22min

Os últimos ataques entre os EUA e o Irão levantam dúvidas sobre o futuro das negociações. O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes explica o impacto que podem ter no memorando de entendimento.

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