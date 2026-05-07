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Ataques em Ormuz "podem não ser uma quebra generalizada do cessar-fogo"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 2h e 28min

O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa o desenrolar do conflito no Médio Oriente, numa altura em que as negociações de paz permanecem num impasse e ambas as partes trocam tiros no Estreito de Ormuz

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