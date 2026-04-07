Ataques dos EUA nas próximas horas "poderão ter em vista a preparação de uma segunda fase da operação militar no Irão"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

Há 1h e 2min

O tenente-general Marco Serronha acredita que os EUA "não farão uma ação exclusivamente punitiva esta noite, mas sim uma operação que terá em vista a preparação de uma segunda fase da operação militar no Irão".