Ataques dos EUA nas próximas horas "poderão ter em vista a preparação de uma segunda fase da operação militar no Irão"
Marco Serronha
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 2min

O tenente-general Marco Serronha acredita que os EUA "não farão uma ação exclusivamente punitiva esta noite, mas sim uma operação que terá em vista a preparação de uma segunda fase da operação militar no Irão".

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