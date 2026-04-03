Ataques a alvos civis no Irão "são positivos para os EUA porque mostram que o regime não consegue defender os seus cidadãos"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
3 abr, 12:02
O tenente-general Marco Serronha, especialista militar da CNN Portugal, analisa a mais recente escalada do conflito, depois de os EUA apontarem a mira a alvos civis no Irão.