Ataque ucraniano à Rússia "está muito mal explicado": "Putin sabe que Trump é suscetível a este tipo de informações"

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

2 jan, 15:51

O tenente-general Marco Serronha analisa a nomeação de Kyrylo Budanov como chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O especialista militar comenta ainda os alegados ataques lançados pela Ucrânia contra alvos russos e a situação no Donbass e a tensão entre os EUA e a Venezuela.