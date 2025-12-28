Ataque russo a Kiev foi "uma mensagem enviada para os EUA na véspera da reunião" entre Zelensky e Trump

Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.

28 dez 2025, 14:54

O tenente-general Marco Serronha analisa o ataque com mísseis e drones russos que fez, no sábado, dois mortos e vários feridos. O comentador da CNN Portugal considera que não foi por acaso que este ataque aconteceu na véspera da reunião entre os presidentes da Ucrânia e dos EUA.