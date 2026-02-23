Ataque dos EUA ao Irão pode ser "uma operação de um dia ou de uma noite" mas "com diversos alvos"
Com carreira militar iniciada em 1983 na Escola Prática de Cavalaria, o tenente-general Marco Serronha é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, tendo especialização militar no continente africano.
Há 1h e 20min
O tenente-general Marco Serronha antevê que, se falharem as negociações em Genebra, os Estados Unidos podem avançar com "uma operação de um dia" visando infraestruturas nucleares e militares iranianas. O especialista militar da CNN Portugal considera que a resposta de Teerão é limitada e que o desfecho depende da capacidade de neutralizar defesas aéreas e mísseis