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Ataque da Rússia "é uma mensagem para a cimeira da NATO"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 18min

O major-general Agostinho Costa diz que o mais recente ataque russo a Kiev teve como alvo infraestruturas ligadas à produção de drones e à logística militar ucraniana. O especialista em defesa e segurança aponta ainda que a ofensiva pretende enviar uma mensagem ao Ocidente antes da cimeira da NATO da próxima semana.
 

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