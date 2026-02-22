FC Porto
Finalizado
1 - 0
Rio Ave

Ataque da Rússia a Kiev "está em linha com o 'modus operandi' russo: procurar eliminar as estruturas energéticas do país"
Agostinho Costa
Agostinho Costa é especialista em geopolítica, estratégia e relações internacionais. Mestre em Relações Internacionais, possui um percurso operacional marcado por missões na ex-Jugoslávia (ONU), Kosovo (NATO) e como Chefe do Estado-Maior da EUROFOR. Em Portugal, iniciou a carreira nas Tropas Paraquedistas e desempenhou funções de topo na GNR, onde foi 2.º Comandante-Geral. Membro do EuroDefense-Portugal e coautor de obras sobre Estratégia de Segurança Nacional, foca a sua análise na transição para uma ordem geopolítica multipolar.
Há 1h e 26min

O major-general Agostinho Costa, especialista militar da CNN Portugal, faz a leitura do ataque maciço russo contra a Ucrânia, que contou com a ativação de mais de 300 meios aéreos.

06:50
opinião
Pedro Duarte

Luís Neves é uma "excelente cartada do primeiro-ministro" mas "naturalmente tem desafios grandes pela frente"

Há 27 min
02:50
opinião
José Pacheco Pereira

Nomeação de Luís Neves "atinge diretamente um dos elementos fundamentais da propaganda política do Chega"

Há 1h e 1min
07:28
opinião
Alexandra Leitão

"Luís Neves rejeitou qualquer ligação entre segurança e imigração" e esse "nem sempre tem sido o discurso do Governo"

Há 1h e 1min
18:34
opinião
Mário Crespo

"Acabou" a ideia de um presidente "soberano que decide como é que o mundo vai pagar os seus sonhos de grandeza na américa"

Há 1h e 15min
04:18
opinião
Miguel Baumgartner

"Cerca de 46% da população ucraniana já admite discutir a concessão de território à Rússia para parar a guerra"

Há 1h e 26min
04:29

"A verdadeira proximidade ideológica de Orbán é com os EUA" e não com Vladimir Putin

Há 1h e 26min
