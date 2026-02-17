Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão
Há 1h e 38min
Dezenas de robôs juntaram-se a praticantes de Kung Fu para uma demonstração daquela arte marcial num dos primeiros eventos do Festival da Primavera, que marca a entrada no novo ano chinês.
A demonstração é elucidativa do desenvolvimento tecnológico da China nesta área.
Seja pelo claro desenvolvimento da tecnologia, seja pela sensação de qualquer robô destes poderia colocar um mero mortal a dormir, quem ficar assustado pode ter razões para isso.