Assustado com a tecnologia? Esta demonstração de Kung Fu pode dar-lhe razão

Há 1h e 38min

Dezenas de robôs juntaram-se a praticantes de Kung Fu para uma demonstração daquela arte marcial num dos primeiros eventos do Festival da Primavera, que marca a entrada no novo ano chinês.

A demonstração é elucidativa do desenvolvimento tecnológico da China nesta área.

Seja pelo claro desenvolvimento da tecnologia, seja pela sensação de qualquer robô destes poderia colocar um mero mortal a dormir, quem ficar assustado pode ter razões para isso.