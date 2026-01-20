"Associar partidos como o Chega a não democrático é um erro: são partidos que veem a democracia de outra lógica"

Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária realizou uma megaoperação para desmantelar uma associação criminosa de extrema-direita relacionada com atos de discriminação e incitamento ao ódio. João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, analisa o que está por trás.