"Associar partidos como o Chega a não democrático é um erro: são partidos que veem a democracia de outra lógica"
João Ferreira Dias
Investigador universitário doutorado. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, polarização e impactos nos direitos fundamentais
Há 1h e 0min

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária realizou uma megaoperação para desmantelar uma associação criminosa de extrema-direita relacionada com atos de discriminação e incitamento ao ódio. João Ferreira Dias, comentador da CNN Portugal, analisa o que está por trás.

03:16
