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Assim está a circulação na ponte 25 de Abril em dia de greve geral
Pedro Ramos Bichardo
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não escondo as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
Há 1h e 14min

O jornalista da CNN Portugal Pedro Ramos Bichardo percorre de mota a ponte 25 de Abril no dia em que o país cumpre a segunda greve geral em seis meses. 

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