"As substituições de Mourinho surtiram efeito, as do FC Porto foram totalmente ao contrário"
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 32 min
O comentador da CNN Portugal Maniche afirma que o empate no Estádio da Luz entre Benfica e FC Porto "é uma derrota" para os dragões tendo em conta o que aconteceu no jogo.