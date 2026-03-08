"As substituições de Mourinho surtiram efeito, as do FC Porto foram totalmente ao contrário"
Maniche
Passou pelos três grandes do futebol português, tendo acabado a carreira no Sporting, já depois de passar por Chelsea, Inter de Milão e Atlético de Madrid. No FC Porto, com José Mourinho, ganhou a Liga dos Campeões, entre outros troféus
Há 32 min

O comentador da CNN Portugal Maniche afirma que o empate no Estádio da Luz entre Benfica e FC Porto "é uma derrota" para os dragões tendo em conta o que aconteceu no jogo.

Comentadores

08:24

“FC Porto foi a melhor equipa na Luz e mereceria ter vencido”

Há 6 min
04:26
opinião
Rui Santos

"Sporting estava obrigado a outra abordagem em Braga e a Rui Borges faltou... golpe de asa"

Há 7 min
03:37

“João Pinheiro está longe da sua melhor forma e Alberto Costa fez tudo para ser expulso”

Há 9 min
06:27

“O Benfica (sem Aursnes) chegou a ser uma equipa banal”

Há 11 min
07:42

“André Villas-Boas e Frederico Varandas sujaram-se na lama: pareciam garotos – passe a expressão – à porrada. Lamentável!

Há 11 min
08:53

“Sem meio-campo. Rafa e Prestianni foram irrelevantes e Froholdt o melhor em campo”

Há 21 min
Mais Comentadores

Mais Vistos

38:33

À beira da morte fez um pedido à mulher e depois aconteceu um milagre. Recorde uma das últimas entrevistas de Morais Sarmento

Ontem às 19:25
15:16
opinião
Agostinho Costa

"Este conflito está a ganhar uma dimensão diferente"

Ontem às 23:16
00:12

Mesmo junto aos aviões: o momento de uma explosão num dos aeroportos mais movimentados do mundo

Ontem às 16:27
01:14

"Está a cair uma espécie de chuva cheia de petróleo": assim está Teerão horas após os ataques a refinarias

Hoje às 09:25
01:07

Polígrafo. O porta-aviões USS Abraham Lincoln foi destruído pelo Irão?

5 mar, 22:25
01:15

"Uma cena absolutamente apocalíptica": a CNN no meio da explosão que faz chover petróleo em Teerão

Há 2h e 20min
01:37

Lobo Antunes pediu que se cantasse o hino do Benfica no seu funeral - a vontade foi cumprida

Ontem às 17:38
04:35
opinião
Agostinho Costa

"Vemos o correspondente da CNN Internacional a passear-se livremente em Teerão, mas não vemos um congénere em Israel"

Há 3h e 22min
15:21

Rangel é "o único ser no planeta" que viu as aeronaves americanas nas Lajes e "pensou que seria para um passeio no Médio Oriente"

5 mar, 22:25
00:31

Como os EUA abateram um navio que transportava vários drones do Irão

6 mar, 08:39
00:42

Nuno Morais Sarmento encontrado morto em casa. Tinha 65 anos

Ontem às 10:20
01:44

Como o bloqueio do Estreito de Ormuz provocou um fenómeno raro em Portugal

Ontem às 20:26