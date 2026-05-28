As raras imagens das primeiras aulas de natação de crias de lontras-gigantes

Há 1h e 40min

Três raras crias de lontra-gigante iniciaram as suas aulas de natação no Jardim Zoológico de Chester, no Reino Unido.

Guiados pela mãe, Bonita, e pelo pai, Manu, os raros filhotes foram apanhados pela nuca e colocados diretamente na parte funda da piscina.

Os trigémeos estiveram protegidos na sua toca durante as primeiras semanas de vida. Agora, com 15 semanas de idade, os mais pequenos foram introduzidos à vida na água.

Os tratadores revelaram os nomes dos raros trigémeos, dois machos e uma fêmea. Os machos foram batizados de Uca e Yali, em homenagem a uma região da floresta amazónica e à segunda maior região do Peru, Ucayali. A fêmea recebeu o nome de Yara, que significa "espírito do rio" no folclore brasileiro.