As primeiras imagens do luto dos iranianos após a morte de Ali Khamenei

Há 51 min

Ao amanhecer deste domingo, multidões pró-regime reuniram-se em Teerão para prestar homenagem ao Líder Supremo, o aiatola Ali Khamenei.

Vídeos divulgados pelos meios de comunicação estatais iranianos mostram multidões na Praça da Revolução e em frente à Universidade de Teerão.

É possível ver pessoas a agitar bandeiras, a entoar cânticos e a segurar cartazes com a imagem de Khamenei.

No santuário de Hazrat Fatima Masumeh ouvem-se iranianos a gritar "morte à América, morte a Israel", segundo imagens da emissora estatal IRIB.