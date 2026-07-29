As primeiras imagens dentro do centro comercial que explodiu depois de um sismo no Japão

Há 1h e 35min

A Agência Nacional de Polícia do Japão divulgou imagens do centro comercial Aeon, em Kumamoto, gravemente danificado após um sismo de magnitude 7,1. O vídeo mostra o edifício danificado, vidros partidos e destroços no chão.

As Forças de Autodefesa do Japão juntaram-se às equipas de resgate nas operações de busca e salvamento. O segundo andar do edifício desabou, encurralando pessoas nos escombros, após uma explosão que se suspeita ter sido provocada por uma fuga de gás.