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"As pessoas precisam de ir e não colocam os serviços mínimos nos transportes": linha de Sintra sem comboios em circulação
Pedro Ramos Bichardo
Nasceu em Lisboa, em 1992, mas não escondo as fortes ligações ao Alentejo, mais concretamente a Nisa. Sonhou trabalhar no entretenimento, mas foi no jornalismo que ganhou a verdadeira paixão em comunicar com o outro. Formou-se em Ciências da Comunicação, pela Universidade Autónoma de Lisboa, onde também fez uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Começou a trajetória nas rádios locais, passou pela imprensa e entrou na televisão pela CMTV. Está na TVI desde setembro de 2020. Passou pelo espaço criminal dos programas da manhã e está agora da editoria Sociedade.
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A circulação ferroviária está totalmente interrompida na linha de Sintra, levando muitos passageiros a procurarem, já junto às estações, alternativas para continuar a viagem, como mostra o jornalista Pedro Ramos Bichardo.

 

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