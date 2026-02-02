"As pessoas devem, o mais rapidamente possível, ir junto das suas autarquias e informar sobre o que ficou destruído, para poderem ser ressarcidas"
Comandante Paulo Santos
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 58 min

O comandante Paulo Santos deixa algumas recomendações para pessoas que tenham sido afetadas pela Depressão Kristin da última semana.

Comentadores

03:42
opinião
Comandante Luís Martins

"Vivemos num país cheio de burocracias. As críticas das populações são duras, mas realmente demoramos muito tempo na reação"

Há 26 min
04:46
opinião
Comandante Paulo Santos

"As pessoas devem, o mais rapidamente possível, ir junto das suas autarquias e informar sobre o que ficou destruído, para poderem ser ressarcidas"

Há 58 min
03:31
opinião
Comandante Luís Martins

"Não estamos preparados" para fenómenos extremos e a mensagem de alerta "não está a passar"

Hoje às 04:05
12:11
opinião
Jorge Mendes

Chuva forte agrava risco de cheias a partir das 3:00, com Norte "mais preocupante"

Hoje às 03:50
06:49
opinião
Ana Miguel dos Santos

"O modelo atual de Proteção Civil foi construído para uma realidade que já não existe"

Hoje às 02:01
08:22

"Não é um alerta vermelho, mas as populações devem estar à espera do pior"

Hoje às 01:58
Mais Comentadores

Mais Vistos

08:24

Coimbra começa a preparar possível evacuação: barragem da Aguieira está "completamente cheia"

31 jan, 11:25
04:50

Mora no Norte e Centro? Atenção das 00:00 às 3:00. Mora no Sul? Então é das 03:00 às 06:00

Ontem às 21:48
07:16

"Trump está aflito porque, desta vez, foi morta uma pessoa que tinha uma arma de fogo legal"

27 jan, 17:28
05:17

Foi neste estado que ficaram cinco prédios depois da queda de uma grua com cerca de 45 metros na Figueira da Foz

Há 3h e 24min
02:53

Porto em alerta com previsão de chuva intensa e risco de cheias no Douro

Ontem às 18:50
47:42

A entrevista a André Ventura na íntegra

30 jan, 22:50
01:38

Seguro em tendência de descida e aumento do voto branco e nulo: Tracking poll, dia 6

Ontem às 21:27
09:36

"Não tenho dinheiro para estar a recuperar isto, senhor!". Relatos de desespero e resiliência após a tempestade

31 jan, 22:19
03:05

"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas

Ontem às 13:03
05:20

"Eu já não sei a quem pedir ajuda. Eu e o meu marido não temos forças"

Ontem às 11:20
04:22

"Chegámos aqui e vimos um cenário de guerra". Produção de caracóis com 10 anos destruída em Pombal

31 jan, 19:31
01:12

Padaria trabalhou 24 horas seguidas apesar dos danos para "tentar acudir a tudo"

31 jan, 08:44