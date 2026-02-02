"As pessoas devem, o mais rapidamente possível, ir junto das suas autarquias e informar sobre o que ficou destruído, para poderem ser ressarcidas"
Iniciou a sua atividade de Bombeiro voluntário como aspirante na Secção destacada dos Bombeiros Voluntários de Santarém em Alcanede, em Julho de 1987. Atualmente é Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, tendo vários louvores e condecorações.
Há 58 min
O comandante Paulo Santos deixa algumas recomendações para pessoas que tenham sido afetadas pela Depressão Kristin da última semana.