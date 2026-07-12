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"As negociações estavam a funcionar, mas apenas em prol de Teerão"
Tiago André Lopes
Professor Auxiliar de Relações Internacionais na Universidade Lusíada; Investigador Integrado no CEJEIA (Universidade Lusíada) e membro do Observatório Eleitoral Internacional; Investigador Colaborador Instituto do Oriente (ISCSP - Universidade de Lisboa)
Há 44 min

O comentador da CNN Portugal Tiago André Lopes antecipa a evolução do conflito no Médio Oriente entre Estados Unidos e Irão, agora que a paz parece ter voltado a estar em risco.

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