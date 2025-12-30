As imagens que mostram que a China está mesmo a falar a sério sobre Taiwan

30 dez 2025, 08:29

O exército chinês divulgou imagens que mostram o lançamento de rockets contra águas a norte de Taiwan, naquele que é um dos mais sérios avisos à pequena ilha, numa altura em que decorrem grandes exercícios militares.

Este mesmo vídeo mostra ainda um bombardeiro a descolar durante a noite, num exercício que pretende simular um autêntico cerco a um território que a China continua a reclamar como seu.

Taiwan confirmou que os exercícios levados a cabo pela China incluem munições reais, alertando que a pressão de Pequim está a aumentar de forma considerável.