As imagens que mostram que a China está mesmo a falar a sério sobre Taiwan
30 dez 2025, 08:29
O exército chinês divulgou imagens que mostram o lançamento de rockets contra águas a norte de Taiwan, naquele que é um dos mais sérios avisos à pequena ilha, numa altura em que decorrem grandes exercícios militares.
Este mesmo vídeo mostra ainda um bombardeiro a descolar durante a noite, num exercício que pretende simular um autêntico cerco a um território que a China continua a reclamar como seu.
Taiwan confirmou que os exercícios levados a cabo pela China incluem munições reais, alertando que a pressão de Pequim está a aumentar de forma considerável.