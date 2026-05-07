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As imagens que confirmam um dos maiores receios de Putin para o dia mais importante da Rússia

Há 1h e 18min

As vésperas do Dia da Vitória, que Moscovo celebra a 9 de maio, mostravam uma capital russa envolta em invulgar segurança. A dois dias da celebração da vitória sobre a Alemanha Nazi, este era o cenário.

Soldados da Guarda Nacional e polícia armada do Ministério do Interior foram destacados para o centro da cidade, numa altura em que o Kremlin teme um ataque da Ucrânia num dos dias mais importantes do país.

Estas imagens, que foram recolhidas pela agência Reuters, mostram mesmo uma unidade anti-drone, o que confirma um dos maiores receios de Vladimir Putin para o dia das celebrações.

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