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As imagens que chegaram de Israel e estão a irritar o Governo português

Há 1h e 58min

A polícia israelita obrigou os ativistas detidos a bordo de uma flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza a ajoelharem-se no chão em filas, com as mãos amarradas atrás das costas, enquanto o ministro da Segurança Nacional observava. A ação gerou críticas de líderes estrangeiros, incluindo de Portugal, e até de membros do próprio governo israelita.

Após a detenção dos ativistas, que, segundo os organizadores, somavam 430 pessoas, incluindo cidadãos de Portugal, Itália ou Coreia do Sul, o ministro Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, publicou um vídeo nas redes sociais.

O vídeo mostra também dezenas de ativistas detidos ajoelhados em filas, com as mãos amarradas atrás das costas, no que parece ser uma instalação portuária israelita ao ar livre. Ao fundo, soldados armados com espingardas patrulhavam a zona a bordo de uma embarcação militar.

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