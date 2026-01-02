As imagens que a Rússia garante serem prova do alegado ataque da Ucrânia à casa de Putin

2 jan, 10:20

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um mapa de voo e um vídeo em que são vistos destroços de um drone. De acordo com Moscovo, este aparelho fez parte do alegado ataque da Ucrânia à casa de Vladimir Putin.

Num briefing regular, aquele ministério apresentou as imagens, com o chefe das Forças Aeroespaciais Alexander Romanenkov a dar mais pormenores sobre o que é possível ver.

“A distribuição deste ataque, o número de armas ar-ar utilizadas e as suas rotas a partir do sul, sudoeste e oeste, diretamente para a residência presidencial russa na região de Novgorod, indicam claramente que o ataque, a partir da Ucrânia, foi direcionado, meticulosamente planeado e multifacetado”, disse Alexander Romanenkov.