As imagens que a Rússia garante serem prova do alegado ataque da Ucrânia à casa de Putin

2 jan, 10:20

O Ministério da Defesa da Rússia divulgou um mapa de voo e um vídeo em que são vistos destroços de um drone. De acordo com Moscovo, este aparelho fez parte do alegado ataque da Ucrânia à casa de Vladimir Putin.

Num briefing regular, aquele ministério apresentou as imagens, com o chefe das Forças Aeroespaciais Alexander Romanenkov a dar mais pormenores sobre o que é possível ver.

“A distribuição deste ataque, o número de armas ar-ar utilizadas e as suas rotas a partir do sul, sudoeste e oeste, diretamente para a residência presidencial russa na região de Novgorod, indicam claramente que o ataque, a partir da Ucrânia, foi direcionado, meticulosamente planeado e multifacetado”, disse Alexander Romanenkov.

Europa

02:51

Arco do Triunfo bloqueado por tratores: agricultores em protesto contra o acordo da UE com o Mercosul

Há 31 min

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 1h e 4min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 2h e 0min

GUERRA AO MINUTO | Mais de um milhão de casas na Ucrânia sem energia e água após ataque russo

Há 2h e 22min

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14
Mais Europa

Mais Vistos

14:53
opinião
Agostinho Costa

"A geografia protege-nos" da Rússia: Agostinho Costa acredita que Portugal "tem sorte", mas deixa um aviso

6 jan, 15:55
01:57

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:48
02:27

Helicópteros, cordas e militares: foi assim que os EUA capturaram um petroleiro da Venezuela

Ontem às 16:16
03:01

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo

6 jan, 20:12
05:29
opinião
Jorge Silva Carvalho

"Para quem monitoriza o Telegram e os blogues, o desânimo russo é total: a fantochada de Kupiansk, a perda da Venezuela, o que está a acontecer no Irão"

6 jan, 19:39
07:25

Desencadeia-se pelo frio, torna as mãos "completamente lívidas" e "pode levar à amputação dos dedos": o que é o fenómeno de Raynaud

6 jan, 09:50
15:36
opinião
Agostinho Costa

"Putin perguntou a Trump: 'Como é que os ucranianos sabiam onde estava?'". Agostinho Costa alerta: "Isto é mais que uma residência"

30 dez 2025, 15:16
06:46
opinião
Tiago André Lopes

"A mudança de regime no Irão podia resultar num erro enorme como o que aconteceu no Iraque"

Ontem às 12:26
01:39

Os preços das casas vão finalmente descer?

5 jan, 17:50
01:03

O momento em que a terra tremeu no Japão

6 jan, 09:29
08:24
opinião
Rui Calafate

"Se é para alguém desistir, que seja já: no domingo há voto antecipado": Rui Calafate faz um apelo enquanto examina a campanha presidencial (e a tracking poll CNN)

Ontem às 23:02
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14