As imagens (perto de Portugal) que mostram a resposta de França a Zelensky

Há 1h e 17min

França divulgou imagens da operação em que intercetou um petroleiro que faz parte da frota-fantasma da Rússia.

A operação foi tornada pública minutos depois de o presidente da Ucrânia ter feito críticas à atuação da Europa, nomeadamente na alegada inação perante a passagem deste tipo de barcos.

A apreensão deste petroleiro ocorreu no Mediterrâneo entre as costas de Espanha e Marrocos, já relativamente perto de Portugal.