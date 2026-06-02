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As imagens impressionantes dos bombardeamentos russos contra a Ucrânia durante a noite

Há 15 min

A madrugada ainda começava em Portugal quando, na Ucrânia, as sirenes já ecoavam há horas. A Rússia lançou um ataque massivo com mísseis e drones contra Kiev e outras cidades ucranianas, numa ofensiva que se prolongou durante quase duas horas.

Pelo menos 10 pessoas morreram, mais de uma centena ficaram feridas e há receios de que várias vítimas continuem presas sob os escombros de edifícios residenciais atingidos.

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