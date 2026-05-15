As imagens dos treinos da NATO com uma nova tecnologia antidrones

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As forças norte-americanas e britânicas testaram tecnologia antidrone numa área de treino na Lituânia, no âmbito do Projeto Fly Trap 5.0, um exercício militar focado no desenvolvimento de defesas contra ameaças de aeronaves não tripuladas.

O evento reuniu soldados, parceiros aliados e especialistas da indústria para experimentar soluções antidrone de baixo custo na Área de Treino de Pabrade.

Os soldados operaram diversos drones, incluindo modelos com visão na primeira pessoa, enquanto testavam dispositivos de interferência e sistemas de deteção montados em veículos blindados. O exercício avaliou métodos cinéticos e não cinéticos para interromper, desativar ou destruir sistemas de aeronaves não tripuladas em condições reais de campo.