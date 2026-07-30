As imagens dos milhares de migrantes que entraram em Espanha a nado e a festejar

Há 3h e 16min

As autoridades de Ceuta pediram ao governo de Madrid que declarasse o estado de emergência nacional e solicitaram a intervenção do exército, depois de milhares de pessoas terem atravessado a fronteira para o pequeno território espanhol esta quinta-feira.

Vídeos gravados na praia de Tarajal mostraram multidões de pessoas a caminhar pelos quebra-mares e a correr na praia e nas ruas.

“Viva Espanha!”, gritavam alguns para um fotógrafo freelancer da Associated Press que filmava a cena.

A escalada da tensão na fronteira entre Espanha e Marrocos surge após um aumento do número de migrantes que tentam chegar ao pequeno enclave na costa norte-africana, principalmente a nadar.

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