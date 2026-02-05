As imagens do poderoso míssil que o Irão diz ter sido movido

Há 1h e 18min

A televisão estatal iraniana Press TV afirmou que um míssil balístico de longo alcance está agora em posição de prontidão, depois de ter sido movido para uma das cidades dos mísseis, complexos que a Guarda Revolucionária utiliza para albergar os silos com as suas armas mais importantes.

É o caso do Khorramshahr 4, que tem um alcance de dois mil quilómetros e pode transportar uma ogiva com um máximo de 1.500 quilos de explosivos.

Este destacamento insere-se, de acordo com a Press TV, na nova lógica doutrinária do Irão, que passou de defensiva para ofensiva.

