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As imagens do incêndio que destruiu o templo da "chama sagrada" no Japão

Há 1h e 20min

O salão de um templo que albergava o que se acredita ser uma "chama eterna" no oeste do Japão foi destruído por um incêndio na manhã desta quarta-feira.

Vídeos mostraram o Salão Reikado do Templo Daishoin, na província de Hiroshima, completamente tomado pelas chamas e com a estrutura destruída. As autoridades informaram que não houve feridos, segundo os meios de comunicação japoneses.

O salão é famoso por albergar uma chama "inextinguível", originalmente acesa por um monge budista no ano de 806, segundo a associação de turismo de Miyajima. Pensa-se que o fogo ardeu continuamente durante mais de 1.200 anos e era utilizado para acender a chama eterna do Parque Memorial da Paz de Hiroshima, que homenageia as vítimas do bombardeamento atómico de 1945.

As autoridades de combate a incêndios disseram que o Salão Reikado pode ter ardido devido à chama sagrada, segundo relatos dos meios de comunicação locais, acrescentando que essa mesma chama foi preservada e removida para um local seguro.

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