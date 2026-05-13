As imagens do grande aparato na chegada de Trump ao hotel em Pequim
Há 1h e 23min
O presidente dos Estados Unidos chegou a Pequim na noite desta quarta-feira para uma visita de Estado à China.
Donald Trump e a comitiva norte-americana seguiram depois para o Hotel Four Seasons, onde ficarão alojados durante a visita.
Segundo os relatos, a comitiva de Donald Trump era liderada por várias motas da polícia chinesa, seguida pela limusina presidencial e por vários veículos dos Serviços Secretos dos Estados Unidos.