As imagens do encontro de Putin que está a levantar questões na Rússia
Há 1h e 46min
O presidente da Rússia protagonizou um encontro que está a gerar polémica, crescendo rumores de que Vladimir Putin está com medo de se encontrar com o povo.
De acordo com vários jornalistas russos, o objetivo de Vladimir Putin era simular um encontro ocasional com um turista num hotel, só que o homem foi identificado como Alexander Bazarny, um antigo funcionário de uma empresa que trabalhava nas casas do presidente da Rússia em Sochi, uma cidade junto ao Mar Negro.
“Estava calor lá?”, pergunta Vladimir Putin ao homem, que lhe responde que “estava frio”.