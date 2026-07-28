As imagens do dramático salvamento de uma criança de 10 anos presa no meio do rebentamento das ondas

Há 33 min

Um nadador-salvador de 16 anos do Departamento de Parques Estaduais da Califórnia resgatou um rapaz de 10 anos de ondas gigantes de 2,5 a 3 metros na praia de Seabright State Beach, em Santa Cruz.

Os meios de comunicação locais citaram o fotógrafo Scott Vander Dussen, que registou o incidente, referindo que as condições do mar estavam calmas antes de as ondas aumentarem significativamente e rebentarem com força, chamando a atenção das pessoas na praia.

O dramático resgate, que se tornou viral nas redes sociais, terminou em segurança e sem feridos. O vídeo está a ser de tal forma partilhado que até já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez referência às imagens.

E.U.A.

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