As imagens de um incêndio num ferry na Indonésia que fez pelo menos cinco mortos e dezenas de desaparecidos

Há 1h e 45min

Pelo menos cinco pessoas morreram e 41 continuam desaparecidas depois de um ferry com 271 pessoas a bordo ter sido consumido pelas chamas este domingo, ao largo da ilha de Java, na Indonésia.

A embarcação Mutiara Sentosa 2 fazia a ligação entre Surabaya, na província de Java Oriental, e Makassar, em Sulawesi do Sul, quando o incêndio deflagrou entre as 06:00 e as 07:00, nas águas da região de Sumenep. O navio transportava 232 passageiros e 39 tripulantes.

Segundo a Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia (Basarnas), o operador do ferry comunicou o incidente cerca de uma hora depois de receber informação do comandante de que o navio estava em chamas perto da extremidade norte da ilha de Madura, tendo entretanto perdido contacto com a embarcação.